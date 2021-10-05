Завершився ремонт дороги Старобільськ-Новоайдар у Луганській області

У Луганській області на дорозі Н-21 Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк завершився ремонт 40-кілометрової ділянки від Старобільська до Новоайдару, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цьому році дорожники завершили ремонтні роботи, зокрема влаштували фінішний шар асфальтобетонного покриття. У вересні на відремонтованому маршруті дорожники встановили дорожні знаки, сигнальні стовпчики і нанесли дорожню розмітку, влаштували тротуари і зовнішнє освітлення в населених пунктах, через які проходить траса", - заявили в "Укравтодорі".

Маршрут від Старобільська до Новоайдару проходить через населені пункти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денежникове, Новоайдар.

На виїзді зі Старобільська підготовлено майданчик для установки пересувного габаритно-вагового комплексу.

Ремонтні роботи на дорозі Н-21 за маршрутом Старобільськ - Новоайдар були розпочаті в 2020 році в рамках президентської програми "Велике будівництво".

За планом "Укравтодору" в 2021 році в Луганській області планується відремонтувати 241 км доріг державного значення.