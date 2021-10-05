Богдан порадив Богуцькій "брати гроші і мовчати"

Нардеп від "Слуги народу" Єлізавета Богуцька відзначилася в мережі, заявивши, що шостий президент Володимир Зеленський завів собі офшори через п'ятого президента Петра Порошенка, повідомляє Деловая столица.

Про це вона написала у Facebook.

Нагадаємо, понад 650 репортерів з усього світу під керівництвом Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів оприлюднили фінансові документи про таємні угоди і приховане майно сотень світових лідерів. Новий витік даних отримав назву Pandora Papers. Серед фігурантів розслідування — низка українських бізнесменів і чиновників, включаючи президента Володимира Зеленського.

"Чого я не побачила в цьому фільмі точно! Це того, що офшор створювався під час Іловайського котла. Не побачила, що "фабрика студії Кварталу" екстреним чином евакуювалася з Маріуполя в період імовірного наступу окупантів на місто. Не побачила "сліпого трасту". Не побачила, що офшори створювалися, коли Зеленський був президентом. Більш того, гроші в українських банках (останні років 10 точно) з якоїсь дикої випадковості не тримали ні депутати, ні міністри, ні сам попередній президент. Їхня відповідь у 16 році, коли потрібно було відкрити е-декларації, була така: "Ми українським банкам не довіряємо". Це в той час, коли Нацбанком керувала подруга Порошенка. Українським банкам українські чиновники не довіряли. Чому їм повинні були довіряти бізнесмени?" — заявила Богуцька.

Крім того, в своєму дописі вона прокоментувала необхідність відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

"Мені зараз апелюють, мовляв, це він (Разумков, — "ДС") привів мене в парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на з'їзд "СН" у 2019 році, де я була названа сотою в списку партії, який був озвучений на з'їзді. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан" , — написала Богуцька.

Вона зазначила, що народ нібито проголосував за "Слугу народу" не через Разумкова або інших нардепів, а через Зеленського.

Під дописом колишній глава Офісу президента Андрій Богдан відповів Богуцькій.