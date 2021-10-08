Експерти розповіли, з якими спеціями виходить найсмачніша картопля

Ми звикли їсти картоплю абсолютно в будь-якому вигляді і, здавалося б, її смаком уже важко здивувати. Головне – додати відповідні інгредієнти і тоді страва заграє по-новому. Щоб картопля вийшла дійсно смачною її варто поєднувати з різноманітними спеціями, які додадуть пікантності страві, повідомляє Обозреватель.

Запечена картопля-гармошка у медово-лимонному соусі від yum.yum.yana. Блогер додає до картоплі під час приготування паприку, мелений перець і куркуму.

Запечена картопля-гармошка

Інгредієнти:

картопля – 0,5 кг

олія – 3 ст.л

вершкове масло – 50 г

часник – 3 зубчика

мед – 2 ст. л

сіль – 1 ч. л

лимонний сік – 2 ст. л

діжонська гірчиця – 1 ст.л

мелений перець, куркума, паприка

Спосіб приготування:

Картоплю добре промити . Духовку розігріти до 170-180 градусів. Зробити в кожній картоплині розрізи. Помістити в каструлю і додати всі інгредієнти соусу. Розігріти на маленькому вогні масло і мед, закрити кришкою і декілька разів інтенсивно струсити, щоб соус добре покрив картоплю. Помістити картоплю на деко. Запікати 40-50 хв. до готовності.

Картопля по-селянськи.

Картопля по-селянськи зі спеціями

Перевага різноманітним сушеним та свіжим травам, перцю і паприці.

Інгредієнти:

картопля середня 4-5 шт

розмарин –1 гілочка

оливкова олія

сіль, перець, паприка, суміш трав, сушений часник.

Спосіб приготування: