Експерти розповіли, з якими спеціями виходить найсмачніша картопля
Ми звикли їсти картоплю абсолютно в будь-якому вигляді і, здавалося б, її смаком уже важко здивувати. Головне – додати відповідні інгредієнти і тоді страва заграє по-новому. Щоб картопля вийшла дійсно смачною її варто поєднувати з різноманітними спеціями, які додадуть пікантності страві, повідомляє Обозреватель.
Запечена картопля-гармошка у медово-лимонному соусі від yum.yum.yana. Блогер додає до картоплі під час приготування паприку, мелений перець і куркуму.
Інгредієнти:
- картопля – 0,5 кг
- олія – 3 ст.л
- вершкове масло – 50 г
- часник – 3 зубчика
- мед – 2 ст. л
- сіль – 1 ч. л
- лимонний сік – 2 ст. л
- діжонська гірчиця – 1 ст.л
- мелений перець, куркума, паприка
Спосіб приготування:
- Картоплю добре промити .
- Духовку розігріти до 170-180 градусів.
- Зробити в кожній картоплині розрізи.
- Помістити в каструлю і додати всі інгредієнти соусу.
- Розігріти на маленькому вогні масло і мед, закрити кришкою і декілька разів інтенсивно струсити, щоб соус добре покрив картоплю.
- Помістити картоплю на деко. Запікати 40-50 хв. до готовності.
Картопля по-селянськи.
Перевага різноманітним сушеним та свіжим травам, перцю і паприці.
Інгредієнти:
- картопля середня 4-5 шт
- розмарин –1 гілочка
- оливкова олія
- сіль, перець, паприка, суміш трав, сушений часник.
Спосіб приготування:
- Нарізати картоплю четвертинками.
- Посипати приправами, полити олією та ретельно перемішати.
- Викладаємо в скляне деко для запіканці кожен шматок картоплі окремо.
- Зверху покласти гілочку розмарину та запікати в духовці 30хв при температурі 200 градусів.
- Подавати з подрібненим часником.