Експерти розповіли, з якими спеціями виходить найсмачніша картопля

Експерти розповіли, з якими спеціями виходить найсмачніша картопля

Ми звикли їсти картоплю абсолютно в будь-якому вигляді і, здавалося б, її смаком уже важко здивувати. Головне – додати відповідні інгредієнти і тоді страва заграє по-новому. Щоб картопля вийшла дійсно смачною її варто поєднувати з різноманітними спеціями, які додадуть пікантності страві, повідомляє Обозреватель.

Запечена картопля-гармошка у медово-лимонному соусі від yum.yum.yana. Блогер додає до картоплі під час приготування паприку, мелений перець і куркуму.

Запечена картопля-гармошка
Запечена картопля-гармошка

Інгредієнти:

  • картопля – 0,5 кг
  • олія – 3 ст.л
  • вершкове масло – 50 г
  • часник – 3 зубчика
  • мед – 2 ст. л
  • сіль – 1 ч. л
  • лимонний сік – 2 ст. л
  • діжонська гірчиця – 1 ст.л
  • мелений перець, куркума, паприка

Спосіб приготування:

  1. Картоплю добре промити .
  2. Духовку розігріти до 170-180 градусів.
  3. Зробити в кожній картоплині розрізи.
  4. Помістити в каструлю і додати всі інгредієнти соусу.
  5. Розігріти на маленькому вогні масло і мед, закрити кришкою і декілька разів інтенсивно струсити, щоб соус добре покрив картоплю.
  6. Помістити картоплю на деко. Запікати 40-50 хв. до готовності.

Картопля по-селянськи.

Картопля по-селянськи зі спеціями
Картопля по-селянськи зі спеціями

Перевага різноманітним сушеним та свіжим травам, перцю і паприці.

Інгредієнти:

  • картопля середня 4-5 шт
  • розмарин –1 гілочка
  • оливкова олія
  • сіль, перець, паприка, суміш трав, сушений часник.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати картоплю четвертинками.
  2. Посипати приправами, полити олією та ретельно перемішати.
  3. Викладаємо в скляне деко для запіканці кожен шматок картоплі окремо.
  4. Зверху покласти гілочку розмарину та запікати в духовці 30хв при температурі 200 градусів.
  5. Подавати з подрібненим часником.

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