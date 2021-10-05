"Слуги" і "Довіра" терміново збирають погоджувальну раду

Фракція партії "Слуга народу" і група депутатів "Довіра" запропонували сьогодні скликати і провести погоджувальну раду. Планується обговорити тижневий порядок засідань Верховної ради на 5-8 жовтня, повідомляє РБК-Украина.

Про це написав в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"За ініціативою двох депутатських фракцій Верховної ради пропонується сьогодні скликати і провести погоджувальну раду" , - написав нардеп.

Він додав, що на раді планується переглянути тижневий порядок денний засідань Ради 5-8 жовтня.

До повідомлення Качура доклав фотокопію звернення до спікера Верховної ради, його заступників і голів інших фракцій. Його підписали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і керівник депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

Сьогоднішнє засідання Ради завершилося достроково через незатверджений Порядок денний пленарного тижня.

Автор: Дмитрий Кузнецов