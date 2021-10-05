У Кривому Розі прямо на вулиці виявили понад 1 кг ртуті

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці виявили понад 1 кілограм ртуті, повідомляє УНИАН.

Сьогодні, 5 жовтня, о 10:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від перехожого громадянина про те, що на вулиці Соборності Металургійного району міста виявлено ртуть.

"Після обстеження рятувальниками виявлено загалом 1100 грамів ртуті на ділянці близько 1 кв. м" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у засобах захисту органів дихання ртуть зібрано у герметичну ємність та проведено демеркуризацію забрудненої поверхні місць розливу речовини за допомогою мильно-содового розчину.