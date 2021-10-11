Ви забудете про сутулість: 2 щоденні вправи для красивої постави

Сутулість – побічний ефект сидячого способу життя. І чим більше часу ми проводимо у сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми. Тим часом фітнес-тренер показав кілька вправ, які допоможуть виправити поставу у будь-якому віці, повідомляє 24 Канал.

Як кажуть фахівці, красива і рівна спина – індикатор вашого фізичного здоров'я. А от сутулість негативно впливає на все, починаючи від зовнішнього вигляду і закінчуючи здоров'ям. Тож зволікати не можна і пора почати працювати над красивою спиною уже зараз. Та й зусиль від вас багато не потрібно – головне регулярність!

Як виправити поставу у домашніх умовах

Вправа 1

Ляжте животом на підлогу У руки візьміть гумову петлю за два кінці На видиху відривайте груди від підлоги і тягніть гумку на себе, зводячи лопатки На вдиху повертайтеся у вихідне положення.

Вправа 2

Станьте рівно У руки візьміть гумку і на вдиху заведіть руки за спиною (в ідеалі руки потрібно звести якнайближче одна до одної) Потім можна використовувати рушник, який не тягнеться. Ну і пік професіоналізму, якщо у вас вийде взяти себе за великий палець і зробити повне коло.

Вправи виконуйте по 16 разів у 3 підходи. Займатися можна щодня.