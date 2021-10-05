Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 2,9 млрд доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2021 року скоротився на 2,9 млрд доларів 28,7 млрд.доларів. Причиною стали значні виплати уряду за зовнішніми запозиченнями, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в публікації голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"У жовтні виплати Уряду в іноземній валюті переважно здійснюватимуться за валютними ОВДП, що може потребувати активізації роботи на ринку внутрішніх запозичень в іноземній валюті або використання залишку коштів МВФ, отриманих в результаті розподілу СПЗ" , - зазначив Данилишин.

Нагадаємо Міжнародний валютний фонд у серпні перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.

Водночас, за даними Мінфіну, пікові виплати за боргу у 2021 році планувалися у вересні - 104,9 млрд гривень, у т.ч. по внутрішньому боргу - 23,5 млрд гривень, по зовнішньому - 81,4 млрд гривень..

Автор: Олександр Білоус