Володарка титулу "Місіс Всесвіт" зібралася в народні обранці

Переможниця конкурсу краси Mrs. Universe 2018 Юлія Гершун була зареєстрована кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область), повідомляє Деловая столица.

За даними на сайті ЦВК, Гершун є самовисуванцем.

Варто відзначити, що в 2020 році Гершун балотувалася до Київради від партії "УДАР", а в 2019-му — намагалася стати народним депутатом і теж була самовисуванцем.

Як повідомляється на персональному сайті Гершун, з 2012 по 2018 рік вона виграла дев'ять модельних конкурсів, у тому числі вона має титули Міс Україна — Всесвіт (2016 р.) і Місіс Всесвіт (2018 р.)

Гершун має дві вищі освіти: фахівця математичних наук і магістра міжнародних економічних відносин.

Нині вона очолює Благодійний Фонд "Розвиток обдарованих дітей".