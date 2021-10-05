Володарка титулу "Місіс Всесвіт" зібралася в народні обранці
Переможниця конкурсу краси Mrs. Universe 2018 Юлія Гершун була зареєстрована кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область), повідомляє Деловая столица.
За даними на сайті ЦВК, Гершун є самовисуванцем.
Варто відзначити, що в 2020 році Гершун балотувалася до Київради від партії "УДАР", а в 2019-му — намагалася стати народним депутатом і теж була самовисуванцем.
Як повідомляється на персональному сайті Гершун, з 2012 по 2018 рік вона виграла дев'ять модельних конкурсів, у тому числі вона має титули Міс Україна — Всесвіт (2016 р.) і Місіс Всесвіт (2018 р.)
Гершун має дві вищі освіти: фахівця математичних наук і магістра міжнародних економічних відносин.
Нині вона очолює Благодійний Фонд "Розвиток обдарованих дітей".