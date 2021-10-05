Невелике похолодання та вітер: прогноз погоди на 6 жовтня

До середини поточного тижня в Україну прийде похолодання на 1-2 градуси. В цілому погода не сильно зміниться: буде так само сонячно та без опадів. Правда, посилиться вітер, і в деяких районах оголошено штормове попередження.

У середу, 6 жовтня, у більшості регіонів України вдень очікується температура 12-16°С. Прохолодніше за все днем буде в Луганській області - там очікується 11-13°С. А найтепліше днем буде, як і в попередні дні, на Закарпатті, а також у Херсонській області - 15-17°С. Уночі по всій країні очікується від 3 до 8°С на півдні та в Криму.

Дощів 6 жовтня не прогнозують ніде по країні. Очікується ясна погода з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру на сході, у центрі та на півночі країни - 14-22 км/год, місцями до 25 км/год. На півдні, на заході та в Криму дути буде сильніше - близько 18-25 км/год у середньому. У західних областях і на півострові можливі шквали до 29-32 км/год.

6 жовтня в більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий). Уночі 6 жовтня в Україні (окрім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі заморозки 0-5°С (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 6 жовтня очікується температура повітря від 5 до 14°С протягом дня, сильний вітер 14-22 км/год і легка хмарність. Опадів не передбачається.