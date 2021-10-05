Відвідування шкіл при 80% вакцинованих вчителів оскаржать в суді

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов, у якому оскаржується постанова уряду в частині заборони відвідувати навчальні заклади при менш ніж 80% вакцинованих вчителів. ﻿Про це, посилаючись на прес-службу суду, повідомляє УНИАН.

"Позивачем зазначений Дмитро Ламза. Позивач просить скасувати постанову Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 (у редакції від 24.09.21) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у частині, що стосується відвідування навчальних закладів здобувачами освіти" , – ідеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнили в суді, відповідно до оскаржуваних положень, у разі встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, у яких працює не менше 80% вакцинованих працівників, а в разі встановлення "червоного" рівня – 100%.

На думку позивача, положення оскаржуваної постанови є дискримінаційними щодо працівників освіти.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.