Разумков заявив, що розчарувався у "слугах" та цінностях

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков заявив, що помилився в людях, натякаючи на народних депутатів від "Слуги народу", з якими він у складі однієї партії у 2019 році прийшов до Верховної Ради, повідомляє Depo.ua.

Також він зауважив, що розчарувався у цінностях цих осіб.

"Я дуже хотів вірити, що за два роки каденції ми повернули Парламент до парламентської роботи. Мабуть, десь помилився. В людях та цінностях, з якими вони йшли", – зауважив він у своєму Telegram.

Спікер Верховної Ради наголосив, що парламент є інституцією, яку не можна паплюжити.

"Питання не в посаді, а в тому, що Парламент повинен бути Парламентом у парламентсько-президентській республіці. Це ті чаші терезів, на яких сьогодні існує наша держава", – написав він.

Втім, Разумков зауважив, що " точно не помилився " у своїх виборцях, тому він не буде " зраджувати цінностям та принципам, з якими ми йшли в 2019 році" .

"Знаю, що людей з такою ж позицією у Раді чимало", – резюмував він.

Проти відсторонення Разумкова проголосували всього шестеро "слуг народу" – це, зокрема, Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Володимир Козак, Володимир Мокан, Неллі Яковлєва.

До слова, Людмила Буймістер – єдина народна депутатка від провладної більшості, яка голосувала проти антиолігархічного закону. І це попри те, що проект підтримала більшість її однопартійців. Проти цього закону виступав і сам Разумков.

Утрималися від голосування за відсторонення Разумкова такі "слуги народу", як Олександр Бакумов, Роман Бабій, Дмитро Гурін, Ольга Коваль, Людмила Марченко, Дмитро Микиша.

Цікаво, що "Слузі народу" не вистачило голосів у своїй фракції, щоб відсторонити Разумкова. Їм вдалося це зробити лише завдяки підтримці депутатської групи "Довіра", партії "За майбутнє", позафракційних нардепів та деяких обранців від "Голосу".