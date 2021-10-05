Кулеба розкритикував НАТО за позицію "не дратувати" РФ у Чорному морі

Україна та НАТО мають тісніше співпрацювати в Чорноморському регіоні для відновлення безпекового балансу, повідомляє Деловая столица.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Очільник МЗС наголосив, що окупація Криму та подальша мілітаризація Росією захопленого півострова зруйнували безпекову ситуацію та створили перешкоди для торгівлі в Чорному морі.

"Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Нині вона під загрозою через дії РФ. Нині потрібна більша присутність НАТО в Чорному морі, а також більш тісна взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями та в тісній співпраці ми здатні відновити безпековий баланс" , — сказав Кулеба.

Міністр відкинув принцип "не дратувати Росію" , коли йдеться про політику НАТО в Чорному морі. За його словами, Росію дратує сам факт існування Альянсу.