"Досьє Пандори" розкрило багатомільйонну угоду Алієва з Єлизаветою II

Після публікації масштабного розслідування міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ) "досьє Пандори" (Pandora papers) стало відомо про угоду купівлі-продажу майна, укладеної між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і компанією Crown Estate, що управляє нерухомістю британської королівської сім'ї, повідомляє Лента.Ру.

Стверджується, що Crown Estate придбала лондонську власність на загальну суму в 67 мільйонів фунтів (майже 90 мільйонів доларів) у компанії, імовірно афілійованої з Алієвим. Крім того, розслідування розкрило ще кілька угод на покупку нерухомості в Великобританії на 400 мільйонів фунтів (542 мільйони доларів), яку нібито придбали члени сім'ї та близькі знайомі президента Азербайджану.

Керуючі майном британської королеви Єлизавети II перевірять угоду.

Крім того, в Управлінні по податкових і митних зборів Великобританії вже заявили про початок перевірки «досьє Пандори». За словами міністра фінансів Британії Ріші Сунак, податкова служба уважно вивчить всі матеріали. Він також підкреслив, що проблема носить глобальний характер, і її вирішення потребує взаємодії з іншими країнами.