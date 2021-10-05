Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку почало набувати риси обвалу. Національному банку довелося тричі виходити на ринок, щоб утримати ситуацію під контролем.

Після того, як компанії-нерезиденти, які традиційно на початку кожного місяця скуповують валюту, закінчили конвертувати отримані дивіденди, утворився сильний перекіс між попитом і пропозицією. Покупці дали зрозуміти, що не мають наміру купувати дорожче 26,50 гривень, а по можливості - ще дешевше. Виправляти ситуацію довелося Національному банку. Спочатку регулятор вийшов з покупкою 5 млн доларів за ціною 26,4950-26,50 гривень. Після зниження до 26,40 викупив всі пропозиції від продавців в діапазоні 26,40-26,43 гривень. А коли і це не допомогло, встав з великим ордером на покупку на рівні 26,3950 гривень і знаходився на ринку аж до завершення торговельної сесії. І тільки це допомогло на час стримати падіння. Як бачимо, заяви керівництва НБУ про те, що Нацбанк не буде стримувати зміцнення гривні, виявилися лише красивою декларацією.

Закрили торги вівторка на 8 копійок на купівлі і на 9 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,45 / 26,59 (купівля / продаж).

Як і в понеділок, торги вівторка відкрилися дуже широко: спред склав все тих же 14 копійок. О 9:35 пройшла перша угода за ціною 26,4950 гривень відразу на 5 млн доларів, і учасники торгів подумали було, що торги почав сам Нацбанк откупом своїх «традиційних» 5 млн. Але як стало відомо порталу «Курс України﻿», регулятор з'явився трохи пізніше і до першої угоди стосунку не мав. Нацбанк не відмовив собі в задоволенні використовувати свій улюблений метод покупки «за найкращою ціною», зібравши найдешевші пропозиції в районі 26,50 гривень. Цього виявилося явно недостатньо. Протягом години котирування провалилися до 26,40-26,42 гривень, і регулятору довелося виходити повторно. Третя його поява з великим «бідом» (заявкою на покупку) за ціною 26,395 гривень стала «контрольним пострілом» в голову падіння долара: три інтервенції за півдня Національний банк в цьому році ще не проводив. Тому дії сприйняли серйозно. Покупці почали ставити свої заявки вище рівня, що захищається НБУ, і угоди досить довго йшли в діапазоні 26,40-26,43 гривень. І лише після обіду, коли продавців стало більше, а покупців майже не залишилося, близько 10-15 млн доларів по 26,395 продали Національному банку. До закриття котирування піднялися на пару копійок.

Котирування закриття - 26,42 / 26,445 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс в 1,5 рази в порівнянні з понеділком і склав 202 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,4408 гривень.

Офіційний курс долара на 6 жовтня встановлений на позначці 26,4244 гривень за долар, зниження на 14,78 копійок.

Офіційний курс євро на 6 жовтня встановлений на позначці 30,536 гривень за євро, зниження на 27,25 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні впала ще на 10 копійок: вранці «американця» продавали по 26,54-26,55 гривень, а до вечора - вже по 26,44-26,45 гривень. На готівковому ринку встановили черговий річний мінімум по долару. А ще сьогодні безготівковий і готівковий долар до вечора знову зрівнялися в ціні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1591 долара. Сьогодні євро спробував відновити зниження, але зміг опуститися лише до позначки 1,1579 долара. На цьому рівні його почали активно брати, і він знову пішов вгору. Готівковий євро, слідуючи за готівковим доларом, сьогодні подешевшав ще на 12 копійок: вранці його продавали по 30,76-30,78 гривень, а ввечері - вже по 30,64-30,66 гривень.

Російський рубль і нафту сьогодні знову встановлюють нові максимуми: Brent до вечора піднявся вище 83 доларів за барель, а рубль досяг двомісячного максимуму - 72,30 рублів за долар. Станом на 18:00 він торгується в діапазоні 72,30-72,45 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві нарешті змінилася вперше за 2,5 тижні: сьогодні рубль в столиці подешевшав на 1 копійку, до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.