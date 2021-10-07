Гастрономічний туризм: 5 "найсмачніших" країн світу

Де спробувати найкращі равіолі у світі, чому круасани – не головна страва Франції та що таке кубдарі? Д﻿алі читайте ﻿﻿ підбірку країн із різноманітною і дуже смачною кухнею, яка сподобається навіть найбільш вибагливим гурманам, повідомляє Обозреватель.

Італія

Італійці ставляться до їжі, як і до життя, дуже легко. Навряд чи вони проведуть 2 години за приготуванням обіду чи, навіть, святкової вечері. На столі у звичайної сім’ї будуть легкі салати із бальзамічним оцтом та оливковою олією, якась паста чи равіолі. Остання страва займає топову позицію серед туристів.

Равіолі чимось схожі на наші пельмені з овочевою, м’ясною, сирною чи грибною начинкою. Подають їх найчастіше у вершковому або ж томатному соусі, а зверху щедро посипають сиром.

Італійці не люблять поспіху ні справах, ні у відпочинку. Тож їдять вони повільно і спокійно, зазвичай разом з друзями, колегами чи сім’єю. Швидкі перекуси незрозумілі цьому народові, тож фаст-фуд у країні не прижився. Проте ресторанна сфера тут розвинена як ніде інде. Можна знайти заклади на будь-який бюджет і смак.

У гастротури по Італії важливо розуміти, що кожен регіон славиться своїми стравами. На півночі краще замовити рис у різних варіаціях приготування, а на півдні – пасту і різотто.

Не проґавте можливість спробувати справжнє вино. Найкраще обрати напої, виготовлені із італійських сортів винограду – Червоний Санджовезе, Неббьоло, Барбера, Мускат, Ламбруско. З останнього, до речі, роблять червоне ігристе вино, яке вважається ліками від усіх хвороб. До вина найкраще смакують сири. Радимо спробувати горгонзолу – з блакитною цвіллю та моцарелу. Ці сири – справжня національна гордість Італії.

Паста - традиційна італійська страва. Джерело: pixabay.com

Франція

Для французів приготування їжі – це не буденний процес, а справжнє мистецтво. Тож їхня національна кухня неймовірна популярна в усьому світі та славиться своїми витонченими стравами. На відміну від італійців, місцеві жителі можуть витратити на приготування обіду кілька годин.

Франція за своїми кулінарними традиціями поділяється на кілька регіонів. На півдні країни дуже популярні гострі страви з великою кількістю прянощів, на південному сході готують найсмачнішу рибу. До речі, на Лазурному узбережжі окрім морепродуктів є багато смачних фруктів та овочів, вони тут завжди якісні та свіжі через надзвичайно сприятливий клімат. Також у цьому регіоні багато страв з баранини та дичини.

Ще одним популярним туристичним напрямком є Нормандія. Тут вирощують яблука у промисловому масштабі, тож на кожній вулиці є по кілька магазинчиків із місцевим сидром. А гордістю регіону можна з легкістю назвати качку, приготовану з яблуками.

Любителям солоденького слід хоча б на декілька днів зупинитися в Лотарингії - батьківщині одного з найпопулярніших французьких десертів – макарон (фр. macaron - Ред.). Це невеликі тістечка із яєчного білка, цукру та молотого мигдалю, що подаються у формі печива із різною начинкою.

Проте у Франції цінується не лише висока кухня, а й традиційні сімейні страви. Так навіть в нашому регіоні прижилося особливе овочеве рагу – рататуй. Родом воно із Провансу, проте готують його по усій країні. Тож радимо спробувати цю страву на її батьківщині.

Макарон - популярний французький десерт. Джерело: pixabay.com

Грузія

Перейдемо від пікантної кулінарії до більш яскравої та різнобарвної. Грузинська кухня насичена величезною кількістю різноманітних страв, щедро приправлених ароматними прянощами та гострими соусами.

Звичайно, на першому місці у справжніх "джигітів" завжди буде шашлик. Тут його готують великими шматками на вуглях, попередньо замаринувавши на цілу добу, а готову страву подають із аджикою, сацебелі чи ягідним соусом.

М’ясо у регіоні займає чи не найголовніше місце. Воно додається майже в усі основні страви – оджахурі (картопля з м'ясом - Ред.), хачапурі (коржик з начинкою - Ред.), хінкалі (грузинські пельмені - Ред.). Традиційна грузинська кухня формувалася протягом багатьох століть на стикові різних культур. Тож тут можна знайти страви зі свинини, баранини, яловичини і птиці. Таке різноманіття не представлене у жодній іншій східній країні, а тим більше у гірських регіонах.

Обід у справжньому грузинському ресторані не можна уявити без хінкалі. Це своєрідні великі пельмені із м’ясною, сирною, овочевою чи, навіть, фруктовою начинкою. Їдять їх без столових приладів - руками тримаючи за спеціальний хвостик.

Неможливо оминути увагою грузинську випічку, а саме хачапурі. Це мучні коржі із різними солоними начинками. У кожному регіоні ця страва має свій особливий рецепт. Так Мегрельський хачапурі готується із сиром сулугуні та моцарелою,а кубдарі традиційно робиться з гострою м’ясною начинкою.

У цій країні дуже великий вибір перших страв. Тож радимо спробувати харчо, бозбаши чи чихиртму. Їсти їх краще із традиційним хлібом - шоті, адже супи у цій країні зазвичай гострі та наваристі.

Хінкалі - традиційна грузинська страва. Джерело: pixabay.com

Китай

Ще одна східна країна із надзвичайно насиченою кухнею – це Китай. Тут популярні страви, які готуються дуже швидко і мають гострий смак. Тож не дивно, що своєрідним символом цієї країни стало гунбао. Це страва з обсмажених шматочків курки з перцем чилі, арахісом та овочами. Це може бути селера, броколі, баклажани чи морква. Проте в деяких регіонах замість курки кладуть креветки або свинину. Є й веганський варіант з тофу.

Улюблений гарнір китайців – це рис. Він смакує з овочами, м’ясом, морепродуктами, або ж просто з будь-яким гострим соусом. До речі, існує легенда, що люди дізналися про рис завдяки собаці. Дощі та непогода знищили весь урожай та змусили людей полювати на хижаків. Одного разу до мисливців прибіг дикий пес, на хвості у якого було кілька жовтих зерен. Розумні люди вирішили посіяти ці зернятка. Так і почалося вирощування рису.

Як і в інших країнах світу, китайська кухня різниться в залежності від регіону. Більшість відомих нам страв походять з півдня країни. Вони менш гострі та жирні, ніж у глибині континенту, де цінується сичуанський перець.

Рис з морепродуктами - традиційна китайська страва. Джерело: pixabay.com

Мексика

Національна мексиканська кухня сформувалася на перетині європейських та індіанських традицій. Тож не дивно, що більшість страв цього регіону внесені у перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Страви Мексики часто"не по зубах" європейським туристам, адже вони багаті на пекучі соуси з чилі. Проте справжні гурмани оцінять цю кухню за різноманіття яскравих смаків. Найбільшою популярністю серед приїжджих користується тако – це місцевий фаст-фуд, зроблений з м’яса, овочів та сиру, завернутих у кукурудзяний корж.

Не менш популярний у Мексиці биррен – козлятина, тушкована у соусі з кількома сортами гострого перцю та спеціями. Подається традиційно з бобами чи квасолею та кукурудзяними коржами.

Назва "барбекю" для мексиканців має зовсім не те значення, що для європейців. Це страва з загорнутої в листя агави баранини, яка готується протягом 12 годин у спеціальній ямі. Для цього м’ясо кладуть на камінь, присипають землею, а зверху запалюють багаття. Проте сучасні господарки для приготування барбекю користуються мультиварками.

Подорожуючи Мексикою спробуйте особливі настоянки цієї країни. Їх роблять не лише з ягід та фруктів, а й з кактусів, змій та, навіть, ящірок. Проте будьте обережними, такі напої дуже міцні.

Тако - традиційна мексиканська страва. Джерело: pixabay.com

Збираючись у гастротури зверніть увагу на те, що наші організми не підготовлені до делікатесів різних країн і можуть відреагувати на дивні для нас страви абсолютно несподівано. Тож будьте обачними у своїх кулінарних експериментах.