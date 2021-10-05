У Молдові затримали Генерального прокурора: йдуть обшуки

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, відсторонений у вівторок з посади через порушення стосовно нього кримінальної справи, затриманий співробітниками Служби інформації та безпеки. Про це, посилаючись на молдавські ЗМІ, повідомляє Интерфакс-Украина.

Подробиці затримання, у свою чергу, стали відомі від прокурорів, які були його свідками.

Згідно відеоматеріалів, розміщених в соціальних мережах, незадовго до цього в будівлю Генпрокуратури приїхали співробітники Прокуратури по боротьбі з корупцією і люди в масках і в формі Служби інформації і безпеки. У Генеральній прокуратурі проходять обшуки.

Стояногло звинувачують в скоєнні ряду сумнівних транзакцій із збіглим олігархом В'ячеславом Платоном.