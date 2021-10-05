У США прокоментували напад на журналістів в "Укрексімбанку"

У США стурбовані нападом на журналістів "Радіо Свобода" у кабінеті голови "Укрексімбанку", повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в заяві Посольства США в Україні.

"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль у демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне та прозоре розслідування подій" , — ідеться в заяві.

Як повідомлялося, на журналістів "Схем" напали в державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.