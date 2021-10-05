Нардеп Ясько відвідала Саакашвілі в Грузії

Народний депутат від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько, яка є цивільною дружиною екс-президента Міхеіла Саакашвілі, відвідала його в грузинській в'язниці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відвідала Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Я пишаюся ним і його духом. Сьогодні третій президент Грузії Саакашвілі перебуває під незаконним арештом у місті Руставі. Це абсолютно неприпустимо. Він - політичний в'язень, громадянин України, в країні, де, на жаль, немає справедливої судової системи! Зараз дії за грузинським народом і міжнародною спільнотою. Грузинський народ повинен встати на захист свого президента. Це велика боротьба за майбутнє Грузії!" - написала Ясько на своїй сторінці у Facebook.

Ясько наголосила, що Саакашвілі - політичний в'язень, і необхідно, щоб він вийшов на волю.

"Міхеіл - людина з великим серцем і великим умінням робити зміни, реформи в Грузії та Україні! І він повинен бути на волі!" - зазначила Ясько.

Раніше Саакашвілі повідомив публічно про рішення створити сім'ю з українським народним депутатом Єлизаветою Ясько. Записане спільно з Ясько відеозвернення Саакашвілі поширив через соціальні мережі в день затримання в Грузії.