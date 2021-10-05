У Києві знову почалися масштабні обшуки у комунальників

5 жовтня Київська міська прокуратура за фактами розкрадання державних коштів прийшла з обшуками в низку комунальних підприємств, серед яких "Київтеплоенерго" та "Київводоканал".﻿ Про це, посилаючись на прес-секретаря столичної прокуратури Надію Максимець, повідомляє Украинская правда.

За фактами розкрадання державних коштів були проведені обшуки на КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського та Голосіівського районів, а також у офісних приміщеннях низки підрядних організацій, які виконували роботи на замовлення цих підприємств за бюджетні кошти.

Окрім того, у межах інших проваджень повідомлено про підозру 6 особам, із яких 2 - керівники підрядних організацій, 4 - чинні посадовці комунальних підприємств (двоє - керівної ланки).

Загальна сума збитків, завданих державі та громаді, складає понад 2 млн 150 тисяч гривень.