Оплата за адресою та сервіс для поїздок: додаток Приват24 оновили

Державний ПриватБанк повідомив про випуск оновленої версії програми Приват24. Згідно з повідомленням прес-служби, для користувачів ввели кілька нових функцій, повідомляє UBR.

Так, для смартфонів на базі Android оновили розділ "Платежі". Зокрема, тепер клієнтам доступні функції оплати послуги за адресою в один платіж і управління послугами. Крім того, оновлений дизайн розділу.

Для Apple ПриватБанк розробив сервіс "Моніторинг квитків", який може шукати вільні квитки на поїзд і автоматично їх викуповувати, а також повідомляти про наявність. Налаштувати нову функцію можна в меню "Сервіси" - "Транспорт" - "Поїзд".

Також на сайті Приват24 запустили можливість продажу цінних паперів для клієнтів ПриватБанку.