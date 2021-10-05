Разумков готовий судитися зі "слугами" через мандат

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подасть до суду в разі, якщо фракція "Слуга народу" спробує позбавити його депутатського мандату, повідомляє Деловая столица.

Про це голова парламенту заявив у ефірі телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що монобільшість, згідно закону, не може позбавити його депутатських повноважень.

"А згідно з тим, що відбувається у Верховній Раді… Дивіться, всяке може бути. Нещодавно ми з колегами говорили, і вони кажуть, що так тебе ж можуть швидше прибрати… Я кажу: є закон, є регламент, якось воно ж буде відбуватися, це ж неможливо. "Дивись, подивимось". Вони виявились праві, але час розставить все на свої полички" , — пояснив спікер.

У той же час він підкреслив, що готовий боротися за мандат, і відстоювати його в суді.

"Я буду відстоювати своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як Дмитро Разумков, як вже сьогодні політик" , — запевнив спікер Верховної Ради.

Він підкреслив, що посада спікера це одне, але мандат йому дав народ, який підтримав його на виборах.

"І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі голосували і за мене, і за колег, які сьогодні працюють в стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей" , — переконує Разумков.

Питання відставки Разумкова з поста спікера Верховної Ради включено до порядку денного на четвер, 7 жовтня.