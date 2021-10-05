США подовжили заборону на польоти над низкою районів України

Влада США подовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деяких районах у зоні польотної інформації Дніпра. При цьому, у деяких випадках дозволені зліт і посадка в аеропортах Харкова, Дніпра та Запоріжжя.﻿ Про це, із посиланням на розпорядження Федерального авіаційного управління (ФАУ) США, повідомляє РБК-Украина.

"ФАУ продовжує термін дії спеціальних федеральних авіаційних норм з 27 жовтня 2021 року до 27 жовтня 2023 року" , – ідеться в документі.

Зазначається, що рішення про продовження заборони на польоти прийнято через наявність загрози для авіації через триваючі бойові дії вздовж лінії розмежування України з підтримуваними Росією сепаратистами.

"У зв'язку з цими обставинами зберігається ненавмисна загроза для польотів цивільної авіації США через можливий прорахунок або невірну ідентифікацію" , – указується в документі.

Заборона діє для всіх пасажирських і вантажних авіакомпаній США, а також льотчиків з американськими ліцензіями, за винятком тих, які працюють на іноземних перевізників.

При цьому, ФАУ дозволило при необхідності зліт і посадку в міжнародних аеропортах Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя, якщо отримано схвалення з боку компетентних органів України. Крім того, допускається можливість ігнорування заборони в надзвичайній ситуації.

Автор: Дмитрий Кузнецов