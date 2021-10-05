Президенти України та Ізраїлю виступили зі спільною заявою

Президент України Володимир Зеленський та Президент Ізраїлю Іцхак Герцог випустили спільну заяву після першого дня дводенного візиту голови ізраїльської держави до Києва, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема Україна та Ізраїль підтвердили свою відданість основоположним принципам міжнародного права, повазі до суверенітету та територіальної цілісності держав. У зв’язку з цим ізраїльська сторона висловила сподівання на те, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям суверенітет і територіальна цілісність України будуть відновлені у близькому майбутньому.

Сторони позитивно оцінили імплементацію положень двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, яка набула чинності 1 січня 2021 року, та висловили сподівання на початок переговорів щодо поширення режиму вільної торгівлі між двома країнами на сферу послуг. Сторони підкреслили важливість відновлення роботи спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, щойно це дозволить епідемічна ситуація в обох країнах.

Президенти України та Ізраїлю також наголосили на важливості координації зусиль для подолання пандемії COVID-19, серед іншого, шляхом взаємного визнання найближчим часом сертифікатів про вакцинацію, та привітали двосторонню співпрацю у цій сфері.

Також ізраїльська сторона відзначила системні зусилля України зі створення належних умов для відвідування іудейськими паломниками історичних та святих місць на її території, а також відправлення ними релігійних обрядів, у т. ч. організації щорічного паломництва брацлавських хасидів до м. Умань.

У спільній заяві також йдеться, що Президенти України та Ізраїлю спільно з іншими високими делегаціями візьмуть участь у заходах зі вшанування 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру. У зв’язку з цим сторони підкреслили необхідність збереження пам’яті про Голокост, як і важливість просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою запобігання рецидивам таких жахливих злочинів.

Натомість, українська сторона з вдячністю відзначила вшанування Президентом Іцхаком Герцогом пам’яті жертв Голодомору в Україні. Сторони підкреслили важливість продовження просвітницьких зусиль, спрямованих на увічнення пам'яті та поширення інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Глави держав рішуче засудили будь-які прояви шовінізму, нетерпимості, ксенофобії та антисемітизму. Ізраїльська сторона високо оцінила зусилля Президента, Уряду та Парламенту України у боротьбі з антисемітизмом в Україні, зокрема ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.