Кубинські спортсмени влаштували масову втечу на Чемпіонаті Світу в Мексиці

Дев'ять кубинських бейсболістів з національної збірної вирішили не повертатися на Кубу під час чемпіонату світу в Мексиці, повідомляє Дневник.

Кубинська влада підтвердили, що бейсболісти втекли, і назвали їх дії «підлою відмовою». Кубинський інститут спорту не розголошує їх імена.

За даними CNN, "відмовників" 11 осіб, а журналіст Франсіс Ромеро стверджує, що втекли 12 з 24 учасників.

Втеча спортсменів і особливо бейсболістів не є чимось новим для кубинського спорту. Однак, одночасне неповернення дев'яти чоловік є наймасовішим на даний момент випадком.

Кубинські бейсболісти регулярно стають "неповерненцями", оскільки вони не можуть приєднатися до команд Вищої ліги (MLB) через напружені стосунки між Сполученими Штатами і Кубою.