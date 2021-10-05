Україна і Грузія обов'язково будуть в НАТО — Столтенберг

Україна і Грузія стануть членами НАТО, проте це не відбудеться найближчим часом﻿. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Деловая столица.

Як сказав генсек Альянсу, він упевнений, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО, але "це не питання завтрашнього дня".

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити (в НАТО — "ДС")" , — заявив Столтенберг.

В підсумковому комюніке останнього саміту НАТО, який пройшов в червні 2021 року зазначено, що Україна стане членом НАТО за допомогою механізму Плану дій щодо членства (ПДЧ). Вперше за останні роки щодо перспективи членства України в Альянсі прийняті такі ж однозначні формулювання, які звучать по Грузії безперервно з 2018 року.

Тоді президент Володимир Зеленський подякував лідерам країн-членів НАТО за позицію щодо членства України в Альянсі після виконання ПДЧ, однак висловив жаль, що в рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроків у зближенні країни з НАТО.