У Чернівцях посеред вулиці помер 21-річний студент з Індії

У Чернівцях поблизу гуртожитку помер 21-річний іноземний студент, повідомляє УНИАН.

За інформацією поліції, сьогодні ввечері надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць міста виявили тіло молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті.

"Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження" , – повідомила речниця ГУНП в області Кароліна Маришева.

Вона додала, що правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За інформацією очевидців, померлий – студент з Індії, який навчався на медика у Буковинського державному медичному університеті. Він помер на вулиці неподалік гуртожитку, в якому мешкав.