Разумков не бачить сенсу говорити із Зеленським

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить сенсу обговорювати з президентом Володимиром Зеленським питання своєї відставки, повідомляє Деловая столица.

Про це сказав голова парламенту в ефірі телеканалу "Прямий".

Він розповів, що останній його розмова з президентом відбувся два місяці тому. У той же час депутат зазначив, що не бачить сенсу в тому, щоб дзвонити першим.

"Я думаю, що президент в курсі того, що відбувається. Тому немає сенсу говорити… Якби хотіли зі мною говорити, мене б запросили в Трускавець. Я думаю, що дійсно той колектив, з яким ти пройшов певний час і в виборчій кампанії, і після цього два роки в парламенті… було б правильно дати вислухати дві позиції. Це демократія. А якщо це не хочуть робити, то ти не зможеш довести. Я не буду виправдовуватись. Мені виправдовуватись, я думаю, немає за що. Але відстояти свою позицію я би точно міг" , — підкреслив Разумков.

Питання відставки Разумкова з поста спікера Верховної Ради включено до порядку денного на четвер, 7 жовтня.