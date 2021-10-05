Біля берегів Японії стався землетрус

У вівторок, 5 жовтня, біля східного узбережжя японського острова Хонсю стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 6,1 балів за шкалою Ріхтера, повідомляє РБК-Украина.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центрк (EMSC), епіцентр знаходився в 67 км на південний схід від міста Хатінохе (населення близько 239 тисяч осіб). Осередок залягав на глибині 67 км.

Дані про постраждалих і руйнування поки не надходили.

Також не оголошувалася загроза цунамі.

Автор: Валерія Поліщук