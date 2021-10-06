Китайський безпілотник встановив світовий рекорд

Безпілотник приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння, а його загальна вага після заправки становить 60 кілограмів, повідомляє Корреспондент.

Безпілотний літальний апарат, розроблений студентами Пекінського університету авіації і космонавтики, побив світовий рекорд за часом польоту. Про це пише Синьхуа у вівторок 5 жовтня.

Стверджується, що безперервний політ дрона Фен Жу 3-100 склав 80 годин 46 хвилин і 35 секунд. Він перевищив попереднє досягнення в 80 годин 2 хвилини і 52 секунди, встановлений у 2014 році Оріоном - безпілотним літальним апаратом, розробленим дочірньою компанією Boeing Aurora Flight Sciences.

Рекордний політ був здійснений ще 21 травня в місті Сюйчан, центральна провінція Хенань. Літальний апарат кружляв на висоті 300 метрів. Під час польоту дозаправлення було заборонено.

Напередодні університет представив сертифікат про встановлення світового рекорду, виданий Міжнародною авіаційною федерацією (FAI).

Китайський безпілотник забарвлений повністю в чорний колір. Його розмах крил становить близько 10 метрів. Він приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння, а його загальна вага після заправлення становить 60 кілограмів. Свою назву дрон отримав на честь "батька китайської авіації" Фен Жу.

Нагадаємо, в Туреччині безпілотник Akinci компанії Bayraktar з двигуном українського виробництва, побив рекорд висоти для турецьких апаратів. Він піднявся в небо на висоту 11 тисяч 594 метри і залишався в повітрі 25 годин 46 хвилин.

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