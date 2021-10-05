Серед усіх трудових мігрантів Польщі три чверті - українці

У 2020 році з понад з 400 тис. виданих дозволів на роботу у Польщі майже 300 тис. отримали українці. Це, згідно із дослідженням економісток із Ґданської політехніки, удесятеро більше, ніж в 2010 році, повідомляє Польське радіо.

У 2020 році у Польщі видали понад 400 тисяч дозволів на роботу для іноземців. Це удесятеро більше, ніж в 2010 році та аж утридцятеро більше, ніж в 2004 році, коли Польщі вступала до ЄС. Найчисельнішою групою трудових іммігрантів у Польщі є українці, а найбільше від 2004 року збільшилося число працівників Узбекистану. Про це йдеться у дослідженні учених із Ґданської політехніки.

Згідно із аналітичними даними, іноземців на польському ринку праці постійно прибуває, однак із різними темпами, залежно від країни.

При цьому, число виданих у 2020 році дозволів зменшилося на 9 відсотків проти попереднього року - із 444 тисяч до 406 тисяч. Також змінилася тенденція до зростання, що була протягом кільканадцяти років.

«Хоча загальна кількість виданих дозволів скоротилася порівняно з попереднім роком, але для деяких країн - наприклад, для громадян Росії, Казахстану та Туркменістану – їх було видано набагато більше», - наголошується у повідомленні університету в Ґданську.

Найчисельнішою групою трудових мігрантів у Польщі незмінно є українці. За інформацією Головного управління статистки (GUS), у 2020 році українці отримали 295 тисяч дозволів на роботу, або у понад 20 разів більше, ніж в 2010 році.

«Українець, який проживає в Запоріжжі, може вибрати працювати в Росії, за кілька сотень кілометрів, і заробляти більше, ніж на батьківщині. Однак він вважає за ліпше проїхати приблизно 1500 кілометрів, щоб потрапити до Польщі та працювати тут, адже для нього це означає не тільки значно більші зарплати, неможливі, наприклад, у Росії чи інших країнах колишнього СРСР, а й поліпшення загального комфорту та якості життя», - йдеться у пресрелізі.

На наступних місцях – громадяни Білорусі (27 тисяч дозволів), Грузії – 8 тисяч та Молдови – 7,6 тисяч.