Наглядова рада "Укрексімбанку" почав перевірку інциденту з журналістами

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" заявила про стурбованість і занепокоєння звинуваченнями на адресу банку в перешкоджанні журналістській діяльності та про підтримку незалежності засобів масової інформації, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Відповідно до існуючої в банку політики, ми вже почали перевірку обставин і вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об'єктивної оцінки ситуації і дій банку і шляхів вирішення ситуації", - йдеться в заяві наглядової ради на сайті фінустанови.

Згідно з ним, наглядова рада і надалі буде сприяти впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів.