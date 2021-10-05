Кого в Україні не торкнеться пенсійна реформа: названо категорії

Накопичувальна пенсійна система в Україні після введення може "обійти" деякі категорії громадян. Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначає, що йдеться про людей, які вже зараз досягли пенсійного або передпенсійного віку, повідомляє РБК-Украина.

За словами екс-чиновника, при впровадженні пенсійної реформи і накопичувальної системи вона не стосуватиметься нинішніх категорій пенсіонерів і громадян, які сьогодні старше 40-45 років - питання їх забезпечення залишається відкритим.

Про це, на думку Розенка, " треба говорити відверто, про що, на жаль, не зовсім щиро сьогодні говорить українська влада ".

Колишній міністр вважає, що накопичувальні пенсії можуть повноцінно заробити в " далекому майбутньому ".

"Напевно, сьогодні нам треба говорити, як вижити пенсіонерам сьогоднішнім, і що робити людям в 50 років, у яких немає можливості, щоб накопичити достатній страховий стаж. Що буде з ними, коли вони будуть виходити на пенсію?" - висловився Розенко.

Він також нагадав про проблему тіньової економіки.

"Жодна форма пенсійної системи в будь - якій державі не спрацює, коли 50% економіки знаходиться в тіні" , - підкреслює експерт.

Автор: Володимир Костирін