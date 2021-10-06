Автомобільні новинки виставки AgroExpo-2021

Мало хто помітив, як це сталося, але раптом з’ясувалося, що в Україні з’явився ще один щорічний автосалон – точніше, на сьогодні це єдине автошоу нових автомобілів національного масштабу, повідомляє 24 Канал.

AgrоExpo сьогодні – міжнародна виставка більш як з п’ятьмастами компаніями-учасниками з усього світу. А ще кілька років тому це був суто аграрний захід регіонального значення. З усіх куточків країни до Кропивницького прямували фермери й селяни, аби побачити новинки техніки та технологій для села. Але вже кілька років однією з центральних експозицій AgroExpo є виставка сучасних автомобілів під власною назвою AutoLand.

Цього року у критому павільйоні було представлено більше дюжини брендів – Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Opel, Hyundai, Renault, Nissan, Ford, Kia, Volvo, Great Wall та інші. І це не враховуючи вантажівок, яких у різних варіаціях теж було чимало.

Як і має бути на справжньому автошоу, було на AutoLand кілька прем’єр. Серед них – новий Citroen C4, тепер у форм-факторі крос-хетч, який поєднує класичний хетчбек універсального призначення з легкими позашляховими можливостями. Вперше українська публіка побачила китайський пікап Great Wall Poer.

Пікап Great Wall Poer

Citroen C4

Citroen C4

Citroen C4

Багато уваги відвідувачів привертав стенд Toyota, де демонструвався суперпопулярний серед українських агромагнатів Land Cruiser – звісно, у його новітній, 300-й генерації.

Попри формально сільськогосподарську спрямованість заходу в цілому, відвідувачі автомобільної експозиції цікавилися позашляховиками не більше, ніж міськими легковиками, зокрема, розкішними седанами.

Toyota Land Cruiser

А справжніми шоу-стоперами, як не дивно, були електромобілі – саме біля них (незалежно від марки) постійно спостерігалася найбільша концентрація відвідувачів.

Цікаво, що організатори змогли перетворити агропромисловий захід не тільки на загальнонаціональний форум, а й на шоу, цікаве для широких кіл населення.

В критому павільйоні – лише частина експозиції Mitsubishi. Решта машин – на офроуд-трасі майданчика тест-драйвів

Як це сьогодні заведено на багатьох автовиставках, на AgroExpo можна протестувати у дії автомобільну та сільгосптехніку – поряд з виставковими майданчиками є спеціальне поле. Для найбільш активних відвідувачів AutoLand було теж облаштовано випробувальний майданчик, де можна було на різнопланових перешкодах протестувати позашляховики й кросовери.