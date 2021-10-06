Автомобільні новинки виставки AgroExpo-2021
Мало хто помітив, як це сталося, але раптом з’ясувалося, що в Україні з’явився ще один щорічний автосалон – точніше, на сьогодні це єдине автошоу нових автомобілів національного масштабу, повідомляє 24 Канал.
AgrоExpo сьогодні – міжнародна виставка більш як з п’ятьмастами компаніями-учасниками з усього світу. А ще кілька років тому це був суто аграрний захід регіонального значення. З усіх куточків країни до Кропивницького прямували фермери й селяни, аби побачити новинки техніки та технологій для села. Але вже кілька років однією з центральних експозицій AgroExpo є виставка сучасних автомобілів під власною назвою AutoLand.
Цього року у критому павільйоні було представлено більше дюжини брендів – Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Opel, Hyundai, Renault, Nissan, Ford, Kia, Volvo, Great Wall та інші. І це не враховуючи вантажівок, яких у різних варіаціях теж було чимало.
Як і має бути на справжньому автошоу, було на AutoLand кілька прем’єр. Серед них – новий Citroen C4, тепер у форм-факторі крос-хетч, який поєднує класичний хетчбек універсального призначення з легкими позашляховими можливостями. Вперше українська публіка побачила китайський пікап Great Wall Poer.
Багато уваги відвідувачів привертав стенд Toyota, де демонструвався суперпопулярний серед українських агромагнатів Land Cruiser – звісно, у його новітній, 300-й генерації.
Попри формально сільськогосподарську спрямованість заходу в цілому, відвідувачі автомобільної експозиції цікавилися позашляховиками не більше, ніж міськими легковиками, зокрема, розкішними седанами.
А справжніми шоу-стоперами, як не дивно, були електромобілі – саме біля них (незалежно від марки) постійно спостерігалася найбільша концентрація відвідувачів.
Цікаво, що організатори змогли перетворити агропромисловий захід не тільки на загальнонаціональний форум, а й на шоу, цікаве для широких кіл населення.
Як це сьогодні заведено на багатьох автовиставках, на AgroExpo можна протестувати у дії автомобільну та сільгосптехніку – поряд з виставковими майданчиками є спеціальне поле. Для найбільш активних відвідувачів AutoLand було теж облаштовано випробувальний майданчик, де можна було на різнопланових перешкодах протестувати позашляховики й кросовери.