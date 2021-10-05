Таран просить Естонію допомогти приєднати Україну до кібероборони НАТО

Міністр оборони Андрій Таран звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонії Кусті Салми щодо приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій по кіберобороні Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Деловая столица.

Про це йшлося під час зустрічі Тарана і Салми.

"Наразі центр є одним з ключових елементів системи Альянсу з розвитку спроможностей у сфері кібернетичної оборони. Він забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО" , — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сторони домовилися продовжити інтенсивний діалог між двома країнами в сфері оборонного співробітництва.