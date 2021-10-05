Ветерана АТО залишили в СІЗО через протести біля ОП

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення залишити в СІЗО учасника акції протесту біля Офісу президента у Києві Дмитра Кухарчука до 28 жовтня. Другого ветерана АТО з Черкас - Олега Довбиша - відправили під нічний домашній арешт.﻿ Про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, повідомляє РБК-Украина.

"Інакше, ніж шизофренією, це рішення назвати не можна. Прокурори так і не надали адекватних доказів ні по справі, ні по обґрунтуванню такого жорсткого запобіжного заходу. Рано чи пізно друг Сліп буде на волі" , - підсумував він.

До цього, сьогодні той же суд дійшов висновку про необґрунтованість рішення слідчого судді Печерського суду з тримання у СІЗО ветеранів Олега Довбиша і призначив інший запобіжний захід - нічний домашній арешт (з 22 до 6 ранку) до 28 жовтня.

Автор: Ілона Свиридова