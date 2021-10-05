Дуров назвав число "біженців" з Facebook в Telegram

Наймасштабніший в історії збій в роботі соцмереж Facebook, Instagram, а також WhatsApp, який стався увечері 4 жовтня і тривав понад сім годин, додав месенджеру Telegram рекордну кількість нових користувачів. До нього приєдналися понад 70 мільйонів осіб, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів засновник платформи Павло Дуров на своєму каналі в Telegram. За його словами, водночас мережа впоралася з великим навантаженням і працювала бездоганно.

Трохи нижчу швидкість роботи месенджера могли відчути користувачі в Північній і Південній Америці – саме з цих регіонів додалося більше "біженців" з інших платформ.

Він звернувся до всіх користувачів Telegram із закликом пояснити новачкам, як працює мережа і чому вона "випереджає конкурентів".

"Новим користувачам я хочу сказати наступне: ласкаво просимо в Telegram – найбільшу незалежну платформу обміну повідомленнями. Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші" , – сказано в повідомленні Дурова.