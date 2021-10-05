Разом з Україною ще три країни продовжили санкції проти РФ

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до вирішення влади Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС у вівторок, 5 жовтня, повідомляє Кореспондент.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, і країни Європейської асоціації вільної торгівлі, член Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради (ЄС)" , - йдеться в заяві від імені голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Зазначено, що всі чотири країни забезпечать відповідність національної політики рішенням Ради ЄС. Зі свого боку, Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його.