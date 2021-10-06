6 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

У цей день в світі відзначаються День любителів часнику, День висіння на люстрі, День повітряних куль по всьому світу, Міжнародний день безпечної дороги в школу, Всесвітній день боротьби з дитячим церебральним паралічем, Всесвітній день охорони місць проживання, повідомляє УНИАН.

У США - Німецько-американський день, День кави з поліцейським, День тренера, День "Прийди і візьми", День борсука, День помічника лікаря, День помаранчевого вина, День вдячності великим розмірам, День божевільного капелюшника, День капусти, День локшини, День гарбузового насіння, у Казахстані - День аудитора і бухгалтера, у Канаді - День канадського пива, у Білорусі - День архівіста, в Індії, Бангладеш - Свято "Махалайя", у Шрі-Ланці - День вчителя, у Казахстані - День працівників оборонної промисловості, в Єгипті - День збройних сил, у Туркменістані - День поминання, в Таїланді, Індонезії, Малайзії, Сінгапурі - Фестиваль "Дев'ять богів імператора", на Кубі - День жертв державного тероризму, у Словаччині - День жертв Дукельського перевалу, в Угорщині - День пам'яті жертв Арада, в Італії - Фестиваль гострого перцю.

Пам'ятні дати 6 жовтня, річниці та події

6 жовтня 1927 року відбулася прем'єра першого звукового фільму, випущеного компанією Warner Brothers - "Співак джазу" режисера Алана Кросланда. Картина мала величезний успіх і принесла компанії прибуток в 3,5 млн доларів - захмарна сума на той час. Днем народження кіно вважається 28 грудня 1895 року. Тоді в паризькому кафе на бульварі Капуцинок брати Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм "Прибуття поїзда на вокзал Ла Сьота".

Апаратура Люм'єрів, легка, зручна і порівняно недорога, швидко набула широкого поширення, і кінематограф став явищем світової культури. До початку 20 століття кінотеатри поширилися по всьому світу. Показ кінокартин проходив під гру таперів на фортепіано. У 1925 році в США три відомі компанії - "Warner Brosers", "Western Electric" і новостворена "Vitaphone Corp" об'єднали зусилля з просування звукового кіно. Першим з таких і став фільм "Співак джазу".

У 1889 році в Парижі було відкрито знамените на сьогодні кабаре "Мулен Руж".

6 жовтня 1959 року в Ізраїлі відкрився "Кармеліт", перший метрополітен на Близькому Сході.

6 жовтня 2010 року запущений сервіс з обміну фотографіями та відеозаписами - Instagram.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 жовтня вшановує пам'ять мучениці Іраїди. Також в цей день моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іоанн відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив явище Христа і хрестив його у водах Йордану.

Що сьогодні не можна робити

Суворо заборонено скаржитися і згадувати власні біди. Той, хто на Іоанна говорить про проблеми і нещастя, ніколи від них не позбудеться. А той, хто буде мовчати і сподіватися на краще, буде щасливий. Ще не можна важко фізично працювати.

Прикмети на 6 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

мало грибів - зима буде суворою;

чути крики гусей, що летять на південь дуже високо, - скоро настануть зимові холоди;

кішка вмивається лівою лапкою - до поганої погоди, правою - до гарної.

Іменини 6 жовтня

Іменини у Андрія, Івана, Інокентія, Іраїди, Петра, Поліксенії, Артура і Брунона.