У Дніпровській COVID-лікарні поскаржилися на брак ШВЛ

У реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де лікують хворих COVID-19, не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів. Про це заявив генеральний директор лікарні Сергій Риженко, повідомляє Новое время.

Він також заявив, що лікарня попросила місцеву владу достроково включити опалення установи.

За інформацією гендиректора лікарні, в медзакладі перебувають 25 хворих коронавірусів, з них четверо - у важкому стані. Риженко закликав людей вакцинуватися.