На Одещині військові потрапили в ДТП, п'ятеро людей постраждали

В Одеській області 5 жовтня військовослужбовці потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією пресслужби поліції Одеської області, інцидент стався у Крижанівки. За попередніми даними, водій Lexus, який слідував з колегою в сторону Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому знаходилися троє військовослужбовців.

Всіх учасників ДТП госпіталізували. 54-річна пасажир Lexus у важкому стані. Четверо чоловіків 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н. отримали невеликі травми.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.