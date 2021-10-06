45 країн зажадали від РФ відповіді по отруєнню Навального

45 країн, що входять в організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) направили Росії питання про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального влітку 2020 року, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні 45 держав-учасників організації із заборони хімічної зброї, в тому числі Великобританія, поінформували виконавчу раду ОЗХЗ, що вони офіційно поставлять Росії питання про отруєння Олексія Навального" , - йдеться в повідомленні Делегації Великобританії в ОЗХЗ у Twitter.

Відповідно до статті IX Конвенції, у Росії є 10 днів на те, щоб відповісти на них.

Як відомо, у жовтні 2020 року ОЗХЗ підтвердила, що Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною отрутою групи "Новачок".