Оприлюднена сума вересневих компенсацій нардепів за житло

У вересні 137 народних обранців отримали від держави грошову компенсацію за оренду житла або з'їм номерів в готелях, повідомляє Кореспондент.

Про це у вівторок, 5 жовтня говориться на сайті Верховної Ради України. Як уточнюється, усього на ці цілі у вересні з бюджету було виділено 3,029 млн грн.

Найбільшу суму на оренду житла отримав Дмитро Припутень від партії "Слуга народу". Йому компенсували 59 800 грн. Трохи менше виплатили Ігорю Гузю з депутатської групи "Партія" За майбутнє "- 59 500 грн.

Третє місце в списку виплат компенсацій розділили між собою депутати Максим Березін, Володимир Гевко, Костянтин Касай, Людмила Марченко, В'ячеслав Рубльов, Дмитро Соломчук (всі від "Слуги народу") і Наталія Піпа (від фракції "Голос"). Всі вони отримали по 40 300 грн.

Трохи менше отримали позафракційний Євген Яковенко - 40 тис грн, і Андрій Богданець від "СН" - 39 650 грн. Мінімальна сума, яку виплатили нардепам у вересні - 18 тис грн.