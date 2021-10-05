Британцям передрекли важку зиму через високі ціни на газ

Британських споживачів і постачальників енергетики чекає важка зима через рекордно високі світові ціни на газ. Про це розповіли в британській асоціації постачальників і виробників енергії Energy UK, повідомляє Лента.Ру.

Експерти вказали, що найближчим часом пріоритетом для країни буде питання, як пережити наступні кілька місяців. Надалі ж Лондону потрібно визначити, як знизити залежність від імпортного газу.

В асоціації відзначили, що з січня в Великобританії через високі ціни на газ збанкрутували вже 12 енергокомпаній. Вони обслуговували близько 1,5 мільйона споживачів.

Слабкі вітри у 2021 році підірвали стабільність енергетичної системи Великобританії, значна частина енергобалансу якої припадає на вітряки. Більш того, ситуацію ускладнив різкий дефіцит газу в Європі та безперервне зростання цін на енергоносії, які вдарили по економіці королівства.