У Гватемалі антивакцинатори напали на медсестер, які робили уколи

У Гватемалі понад 500 противників вакцинації напали на медсестер і знищили десятки доз препаратів проти коронавірусу. Інцидент трапився, коли медики робили щеплення місцевим жителям, повідомляє Обозреватель.

За даними ВВС з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни. Видання уточнює, що нападники заблокували дорогу і розгромили кілька автомобілів в селі муніципалітету Фрай-Бартоломе-де-лас-Касас, що в провінції Альта-Верапас.

За даними відомства, їхніх 11 співробітниць піддалися словесним і фізичним атакам, коли ті робили щеплення жителям населеного пункту.

Вони не давали медсестрам робити свою роботу протягом декількох годин. Також нападники знищили кілька холодильників з вакцинами.

Імовірно, агресія була викликана важкими побічними ефектами після щеплення у одного з жителів села. Хоча жодних підтверджень, що його стан погіршився саме через укол немає.