Сенатори закликали Байдена вислати з США 300 дипломатів РФ

Група американських сенаторів звернулася із закликом до президента США Джо Байдена вжити заходів для збільшення штату посольства США в Москві, а в разі незгоди з боку РФ - вислати зі Сполучених Штатів 300 "російських дипломатів", повідомляє Ліга.net.

Про це йдеться на сайті сенатора від Республіканської партії Марка Рубіо. Під зверненням підписалися також демократи Марк Уорнер, Роберт Менендес і республіканець Джим Ріш.

Сенатори кажуть, що зараз між числом російських дипломатів в США та американських дипломатів у РФ спостерігається диспропорція. За їх даними, в Росії зараз працюють близько 100 американських дипломатів, тим часом як "понад 400 російських дипломатів розкидані по всій території Сполучених Штатів".

Незрозуміло, маються на увазі саме дипломати або взагалі будь-які співробітники посольства. Сенатори у своєму зверненні до Байдена пишуть, що "Росія давно вважає найнятих на місці російських співробітників посольства США в Москві "американськими дипломатами".

Після сьогоднішньої ініціативи сенаторів МЗС Росії заявив, що у Вашингтоні немає 300 російських дипломатів.