Столтенберг розкритикував ідею еврооборони поза НАТО
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг розкритикував ідею створення окремої європейської оборони в рамках іншої від Північноатлантичного Альянсу структури. На його думку, це може послабити НАТО, повідомляє Кореспондент.
"Я не вірю в спроби створити щось поза рамками НАТО, або в конкуренції з НАТО або дублювання структури. Будь-яка спроба послабити трансатлантичні зв'язки шляхом створення альтернативних структур, не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу", - попередив він, передає Le Figaro.
Він також зазначив, що союзникам по НАТО слід залишатися єдиними.
"У той же час союзники по НАТО згодні з нашою спільною метою: ми повинні залишатися єдиними", - сказав Столтенберг.
Також Столтенберг підкреслив, що 80% оборонних витрат НАТО забезпечуються країнами, що не входять до ЄС.
"Це, звичайно, Сполучені Штати, але це також і інші союзники", - зазначив він.
Столтенберг зазначив, що географічне розташування всіх країн, що входять в НАТО, забезпечує оборону для всієї Європи.
"Туреччина на півдні, Норвегія і Ісландія на півночі і США, Канада і Великобританія на заході. Якщо ви подивитеся на карту, вони важливі для захисту всієї Європи", - сказав він.