Столтенберг розкритикував ідею еврооборони поза НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг розкритикував ідею створення окремої європейської оборони в рамках іншої від Північноатлантичного Альянсу структури. На його думку, це може послабити НАТО, повідомляє Кореспондент.

"Я не вірю в спроби створити щось поза рамками НАТО, або в конкуренції з НАТО або дублювання структури. Будь-яка спроба послабити трансатлантичні зв'язки шляхом створення альтернативних структур, не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу" , - попередив він, передає Le Figaro.

Він також зазначив, що союзникам по НАТО слід залишатися єдиними.

"У той же час союзники по НАТО згодні з нашою спільною метою: ми повинні залишатися єдиними" , - сказав Столтенберг.

Також Столтенберг підкреслив, що 80% оборонних витрат НАТО забезпечуються країнами, що не входять до ЄС.

"Це, звичайно, Сполучені Штати, але це також і інші союзники" , - зазначив він.

Столтенберг зазначив, що географічне розташування всіх країн, що входять в НАТО, забезпечує оборону для всієї Європи.