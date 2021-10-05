Дуда закликав НАТО втрутитися в ситуацію з "СП-2"

НАТО і ЄС повинні задуматися про протистояння "викликам", які "може принести" російський газопровід "Північний потік - 2". Про це в ході Варшавського безпекового форуму заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РИА Новости.

Захід, вважає глава держави, повинен зробити висновки з допущених помилок, включаючи провал місії в Афганістані та будівництво "Північного потоку - 2", який, на його думку, "є помилкою стратегічного значення для всього трансатлантичного співтовариства", передає Polskie Radio 24.

За твердженням Дуди, мова йде не тільки про можливості "перекриття Росією поставок газу до України, до Словаччини або (їх запуск. - прим. ред.) в обхід Польщі".

"Мова йде про щось більше, про надання росіянам можливості стратегічного шантажу всього нашого співтовариства, шантажу, що виходить далеко за рамки енергетичних питань" , - заявив президент.

При цьому, на його думку, "сьогодні в ЄС і НАТО необхідно подумати про те, як протистояти політичним, енергетичним і військовим загрозам і викликам, які може принести" Північний потік - 2"".