В AUKUS повідомили про готовність співпрацювати з МАГАТЕ
Представниця Австралії на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН заявила про готовність альянсу AUKUS співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє Лента.Ру.
За її словами, альянс має намір "в повній мірі" взаємодіяти з агентством протягом наступних 18 місяців. Вона також додала, що Австралія все також прихильна своїм статусом держави, що не володіє ядерною зброєю, відповідно до зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
«Це не змінилося і не зміниться", - уклала дипломат.