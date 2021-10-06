В AUKUS повідомили про готовність співпрацювати з МАГАТЕ

Представниця Австралії на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН заявила про готовність альянсу AUKUS співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє Лента.Ру.

За її словами, альянс має намір "в повній мірі" взаємодіяти з агентством протягом наступних 18 місяців. Вона також додала, що Австралія все також прихильна своїм статусом держави, що не володіє ядерною зброєю, відповідно до зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.