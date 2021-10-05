У Чехії заморозили оклади топ політиків на п'ять років

Нижня палата чеського парламенту за пропозицією уряду прийняла законопроєкт про заморожування на наступні 5 років окладів президента республіки, членів уряду і членів обох палат парламенту, інформувало ввечері у вівторок Чеське ТБ, повідомляє РИА Новости.

"Депутати нижньої палати парламенту Чехії більшістю голосів схвалили законопроєкт про заморожування на наступні 5 років, з 2022 з 2026 роки, окладів верховних політиків - президента республіки, членів уряду, депутатів нижньої палати парламенту і членів верхньої палати парламенту, сенату" , - йдеться в повідомленні.

Більшість депутатів, що виступили в дебатах підтримали пропозицію кабміну.

Нині базовий місячний оклад депутата чеського парламенту становить 90 тисяч крон (близько 4,1 тисячі доларів). З січня 2022 року він мав би зрости на 6% або 5,5 тисячі крон (близько 250 доларів). Оклади міністрів чи керівників кожної з палат парламенту без заморожування зросли б на 10,5 тисячі крон (близько 475 доларів).

Рішення нижньої палати має бути ще розглянуто на засіданні сенату, але він зробить це лише після парламентських виборів 8-9 жовтня.