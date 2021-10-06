У Німеччині презентували логотип і слоган Євро-2024

Увечері 5 жовтня на Олімпійському стадіоні в Берліні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував бренд, логотип і слоган наступного чемпіонату Європи з футболу. Турнір проходитиме в 10 містах Німеччини менш ніж за три роки – з 14 червня по 14 липня 2024 року, повідомляє Обозреватель.

Як розповіли в УЄФА, логотип Євро-2024 складається з 55 кольорів національних прапорів країн-асоціацій Союзу, які зображують форму даху стадіону "Олімпіаштадіон" в Берліні. У центрі розташований кубок першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, а навколо нього 24 кольорових фрагменти – символи 24 команд-учасниць Євро.

Логотип Євро-2024. Джерело: Twitter UEFA

???????? #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time. ????️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin's Olympiastadion roof. — UEFA (@UEFA) October 5, 2021

Слоганом чемпіонату Європи стала фраза - "Об'єднані футболом, єдині в самому серці Європи".

У турнірі візьмуть участь 24 збірних Європи. За підсумками кваліфікаційної частини путівки на чемпіонат отримають 23 збірні. Німеччина, як господарка турніру, не братиме участі у відбіркових іграх.

Приймати матчі будуть Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.