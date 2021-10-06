У Німеччині презентували логотип і слоган Євро-2024
Увечері 5 жовтня на Олімпійському стадіоні в Берліні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував бренд, логотип і слоган наступного чемпіонату Європи з футболу. Турнір проходитиме в 10 містах Німеччини менш ніж за три роки – з 14 червня по 14 липня 2024 року, повідомляє Обозреватель.
Як розповіли в УЄФА, логотип Євро-2024 складається з 55 кольорів національних прапорів країн-асоціацій Союзу, які зображують форму даху стадіону "Олімпіаштадіон" в Берліні. У центрі розташований кубок першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, а навколо нього 24 кольорових фрагменти – символи 24 команд-учасниць Євро.
Слоганом чемпіонату Європи стала фраза - "Об'єднані футболом, єдині в самому серці Європи".
У турнірі візьмуть участь 24 збірних Європи. За підсумками кваліфікаційної частини путівки на чемпіонат отримають 23 збірні. Німеччина, як господарка турніру, не братиме участі у відбіркових іграх.
Приймати матчі будуть Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.